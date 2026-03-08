Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι πότε γίνεται η πληρωμή – Τι ισχύει για τους ανέργους και πώς υπολογίζεται

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς έως τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026), οι εργοδότες οφείλουν να έχουν πιστώσει τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ειδικότερα, η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τη μη καταβολή του. Αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Στο τελικό ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, τα μικτά ποσά του δώρου διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

830 ευρώ: 432,29 ευρώ μικτά.

1.000 ευρώ: 520,83 ευρώ μικτά

1.500 ευρώ: 781,25 ευρώ μικτά

2.000 ευρώ: 1.041,66 ευρώ μικτά.

Για όσους η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε ολόκληρο το τετράμηνο, καταβάλλεται αναλογία δώρου. Η αναλογία υπολογίζεται σε 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα αποτελεί υποχρέωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία και η μη τήρησή της συνεπάγεται κυρώσεις για τους εργοδότες. Σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026), ενεργοποιούνται ποινικές διαδικασίες, ενώ προβλέπεται ακόμη και εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, μπορούν να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από καταγγελία εργαζομένων ή συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι εργαζόμενοι που διαπιστώνουν ότι δεν τους έχει καταβληθεί το Δώρο Πάσχα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και να προχωρήσουν σε σχετική καταγγελία, προκειμένου να διασφαλίσουν την καταβολή του ποσού που δικαιούνται.

Τι ισχύει για τους ανέργους

Στην καταβολή του δώρου για το Πάσχα αναμένεται να προχωρήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στους επιδοτούμενους ανέργους, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη (9.4.2026).



Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ, καθώς και όσοι εντάσσονται στο νέο κλιμακωτό επίδομα που φτάνει έως και τα 1.295 ευρώ. Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας εκτιμάται πως θα εκδοθεί στις αρχές Απριλίου, οπότε και η ακριβής ημερομηνία καταβολής του δώρου θα γίνει γνωστή.

Όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας (540 ευρώ) θα λάβουν ποσό ίσο με το μισό μηνιαίο επίδομα. Ωστόσο, επειδή από την 1η Απριλίου προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα ανεργίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, επηρεάζοντας και το ύψος του Δώρου.

Αν η αύξηση κινηθεί μεταξύ 3,5% και 8%, τότε το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί αντίστοιχα και το Δώρο Πάσχα θα διαμορφωθεί περίπου μεταξύ 279 και 292 ευρώ, από 270 ευρώ που είναι σήμερα. Αναλυτικότερα:

Ολόκληρο Δώρο λαμβάνουν όσοι επιδοτήθηκαν αδιάλειπτα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου (αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα).

λαμβάνουν όσοι επιδοτήθηκαν αδιάλειπτα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου (αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα). Μειωμένο Δώρο λαμβάνουν όσοι εργάστηκαν με μερική απασχόληση.

λαμβάνουν όσοι εργάστηκαν με μερική απασχόληση. Σε μικρότερη διάρκεια επιδότησης , το ποσό καταβάλλεται αναλογικά (3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης).

, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά (3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης). Για όσους λαμβάνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα (έως 1.295 ευρώ), το ποσό του Δώρου εκτιμάται ότι θα υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του νέου επιδόματος.

Το επίδομα αυτό διαμορφώνεται ως ποσοστό του κατώτατου ημερομισθίου:

70% το πρώτο τρίμηνο

60% το δεύτερο

50% το τρίτο

40% το τέταρτο

Η αύξηση του κατώτατου μισθού ενδέχεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και το νέο επίδομα.

Πώς θα καταβληθεί

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει μέσω προπληρωμένης κάρτας όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη έως 50% του ποσού σε μετρητά και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο για αγορές μέσω της κάρτας.

