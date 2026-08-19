ΔΥΠΑ: Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

Η ΔΥΠΑ καλεί τους επιτυχόντες στις ΣΑΕΚ της, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 20 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρες 09:00-14:00), προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορούν να προσκομιστούν είτε σε έντυπη μορφή, κατά την προσέλευση στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ επιτυχίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλοντάς τα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ επιτυχίας.

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Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη ονομασία, με το επώνυμο του υποψηφίου σε λατινικούς χαρακτήρες, ως εξής:

Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου) – όνομα αρχείου: eponimo_apolititrio.pdf Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου – όνομα αρχείου: eponimo_taytotita.pdf Βεβαίωση ΑΜΚΑ – όνομα αρχείου: eponimo_amka.pdf Βεβαίωση ΑΦΜ – όνομα αρχείου: eponimo_afm.pdf Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης – όνομα αρχείου: eponimo _katastasi.pdf. Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας) – όνομα αρχείου: eponimo _eidiki_periptosi.pdf.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης ανωτέρω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι διευθύνσεις όλων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

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Αλλά και στον: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/site/contact

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα που τους αφορά στην ιστοσελίδα:

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ).

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα (2 χρόνια) θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

