ΔΥΠΑ: Επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας» με 2.858 βιογραφικά στη Λάρισα

Οι πολίτες που επισκέφθηκαν τον χώρο, είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες
Σημαντικό σημείο συνάντησης για την απασχόληση αποτέλεσε η Λάρισα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, καθώς στη 49η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συγκεντρώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πολίτες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η 49η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που φιλοξενήθηκε στο Grecotel Larissa Imperial, συγκέντρωσε πάνω από 40 επιχειρήσεις από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίες αναζητούσαν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 διελεύσεις, ενώ από τις επιχειρήσεις συγκεντρώθηκαν 2.858 κατάλληλα βιογραφικά για τις διαθέσιμες θέσεις. Οι πολίτες που επισκέφθηκαν τον χώρο, είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης:

  • 2.858 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν από τα στελέχη των επιχειρήσεων
  • 498 υποψήφιοι επιλέχθηκαν για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο, με πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Μέσα από τη διοργάνωση αναδείχθηκε στην πράξη ο ρόλος των «Ημερών Καριέρας» ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν εργασία και στις επιχειρήσεις που αναζητούν κατάλληλο προσωπικό.

«Η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της άμεσης επαφής ανάμεσα στους ανθρώπους και την αγορά εργασίας. Πολίτες και επιχειρήσεις συναντήθηκαν σε ένα περιβάλλον ουσιαστικού διαλόγου, όπου οι δεξιότητες, οι ανάγκες και οι επαγγελματικές φιλοδοξίες βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Για τη ΔΥΠΑ, τέτοιες δράσεις δεν είναι απλώς εκδηλώσεις, είναι εργαλεία που δημιουργούν πραγματικές δυνατότητες απασχόλησης, ενισχύουν την τοπική οικονομία και στηρίζουν έμπρακτα την επαγγελματική πορεία των πολιτών. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, φέρνοντας την εργασία πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας», δήλωσε η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

