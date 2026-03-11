ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το voucher των 750 ευρώ

Ολοκληρώνεται σήμερα (11.3.2026) στις 12:00μμ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).