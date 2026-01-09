e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 12 έως 16 Ιανουαρίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (9.1.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 63,1 εκ. ευρώ σε 66.607 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14,3 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: