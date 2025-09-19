e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: