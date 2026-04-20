Ενεργειακή κρίση: Επισπεύδονται μέτρα από κυβέρνηση και Κομισιόν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Πού εστιάζουν

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή που συντηρεί την ακρίβεια σε καύσιμα και τρόφιμα φέρνει πιο κοντά νέα δέσμη μέτρων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Κομισιόν που παρουσιάζει σχέδιο για την ενεργειακή κρίση μεθαύριο Τετάρτη (22.4.2026).

Ενόψει της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου στην Κύπρο η Κομισιόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν ώστε να ανακουφίσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και στοχεύει μεταξύ άλλων σε πολιτικές τηλεργασίας, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών, παράλληλα με μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή άμεσης ανακούφισης από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Το ευρωπαϊκό πακέτο

Οι συστάσεις βασίζονται σε μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν:

Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διασφαλίσουν τουλάχιστον μία ημέρα υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εργασίας όπου είναι εφικτό

Προτείνεται επιδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών

Μείωση του ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας, λέβητες και ηλιακούς συλλέκτες

Τα κράτη-μέλη θα έχουν επίσης ευελιξία να μηδενίσουν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Ανάμεσα σε άλλα, το έγγραφο αναφέρει πως η Κομισιόν θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν ανώτατα όρια τιμών και σχήματα εισοδηματικής στήριξης, καθώς και να αξιολογήσουν τους έκτακτους φόρους κερδών, χωρίς πάντως να ικανοποιεί αιτήματα ορισμένων χωρών για έναν πανευρωπαϊκό φόρο υπερκερδών.

Το εθνικό πακέτο

Εντωμεταξύ, σε εθνικό επίπεδο, η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου των 9,2 δισ. ευρώ, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται κοντά στα 12 δισ. ευρώ, αφήνει περιθώρια στην κυβέρνηση για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της κρίσης.

Η χρηματοδότηση των πρόσθετων μέτρων της κυβέρνησης θα κριθεί από την τελική επιβεβαίωση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή την εβδομάδα στις 22 Απριλίου, καθώς και από το περιθώριο που θα επιτραπεί από την Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δαπάνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ήδη δέσμη παρεμβάσεων:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ

συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο

επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων

και πιθανόν νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, μέτρο που συνδέεται με την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην αντλία

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την έγκριση των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.