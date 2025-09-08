Χρηστικά

ΕΝΦΙΑ: Όλη η λίστα με τους 12.720 οικισμούς όπου θα καταργηθεί ο φόρος σε 2 χρόνια

Το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ
Οικισμός Πιερία
12.720 οικισμοί, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα θα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ σταδιακά σε 2 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, όπως εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). 

Εξαιρούνται και κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Όλη η λίστα με τους οικισμούς 

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας. Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

