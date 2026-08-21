Ενισχύσεις 22 εκατ. ευρώ σε 4.882 παραγωγούς από την ΑΑΔΕ

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 22.010.560,47 ευρώ σε 4.882 παραγωγούς απέδωσε η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την αντιμετώπιση ζημιών και απωλειών στην αγροτική παραγωγή.

Η καταβολή σε παραγωγούς από την ΑΑΔΕ πραγματοποιείται σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

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Οι ενισχύσεις αφορούν τρεις βασικές κατηγορίες παραγωγών.

Συγκεκριμένα, ενισχύονται:

Παραγωγοί ρυζιού σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Παραγωγοί δενδρωδών και λοιπών καλλιεργειών στις προβλεπόμενες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι κατέγραψαν απώλεια παραγωγής άνω του 30% λόγω του παγετού του 2021. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την καλλιέργεια.

Παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με ποτιστικά αγροτεμάχια, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τα φαινόμενα λειψυδρίας κατά το 2025.

Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ποσοστό 100% στους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

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Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η ενίσχυση ανέρχεται στο 50%.

Το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ σε διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τις ενισχύσεις de minimis.

Πώς θα καταβληθούν τα χρήματα

Η απόδοση των ενισχύσεων πραγματοποιείται με συμψηφισμό έναντι τυχόν βεβαιωμένων οφειλών των δικαιούχων και στη συνέχεια με επιστροφή του υπολοίπου στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους.

Για 683 δικαιούχους, ωστόσο, δεν πληρούνταν μέχρι σήμερα οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα φορολογικής ενημερότητας ή μη δήλωσης επικαιροποιημένου IBAN στο myAADE. Η απόδοση της ενίσχυσης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους θα ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού τακτοποιηθούν οι σχετικές εκκρεμότητες.

Η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Από την υποβολή της αίτησης έως και την απόδοση των ποσών, η διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με στόχο την ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.