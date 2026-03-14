Έως 30 Απριλίου η παράταση για αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο

Την παράταση έως και τις 30 Απριλίου 2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, ανακοίνωσε σήμερα (14.3.2026) το υπουργείο Οικονομικών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, έληγε αύριο Κυριακή (15.3.2026), σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.