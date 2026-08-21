Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ όσοι έμειναν εκτός της πρώτης φάσης καταβολών

Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου, για οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού.

Η πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους το παιδί δεν είχε δηλωθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί η προβλεπόμενη ενίσχυση.

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Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα 150 ευρώ

Για να συμπεριληφθούν στη συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναγραφεί στη δήλωση ο ΑΜΚΑ του παιδιού.

Παράλληλα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την έκδοση ΑΜΚΑ για το παιδί και να έχουν δηλώσει σωστό IBAN, ο οποίος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τραπεζικό λογαριασμό ενός από τους δύο γονείς.

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Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για τη συμπληρωματική καταβολή, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τι ισχύει για τα παιδιά του 2026

Ξεχωριστή διαδικασία αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού.

Για την έκδοση του ΑΦΜ απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση έκδοσης του ΑΦΜ.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι δικαιούχοι μπορούν να συμπεριληφθούν στην ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί.

Ποιοι πρέπει να προσέξουν την προθεσμία

Οι γονείς που δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, καθώς η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για τη συμπληρωματική καταβολή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή δήλωση του παιδιού ως εξαρτώμενου μέλους, στην αναγραφή του ΑΜΚΑ, στην ύπαρξη σωστού IBAN και, για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, στην έκδοση και αντιστοίχιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ.