Επιστροφή ενοικίου: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, στο 86% του συνόλου οι δικαιούχοι

Διεύρυνση του μέτρου της επιστροφής ενοικίου με αύξηση των εισοδηματικών ορίων και πολλαπλασιασμό των δικαιούχων εξειδίκευσε σήμερα (22.4.2026) το οικονομικό επιτελείο, επιχειρώντας να διορθώσει αποκλεισμούς που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Όπως παρουσιάστηκε στο ΥΠΟΙΚ, η νέα αρχιτεκτονική του μέτρου επιστροφής ενοικίου οδηγεί σε κάλυψη περίπου του 86% των ενοικιαστών, ενώ το σύνολο των δικαιούχων υπολογίζεται περίπου στο 1.000.000 πολίτες.

Η βασική παρέμβαση βρίσκεται στα κριτήρια, τα οποία γίνονται πιο ανοιχτά ώστε να μπει μεγαλύτερο μέρος των ενοικιαστών που έμειναν εκτός στην πρώτη φάση του μέτρου, παρότι επιβαρύνονται από το υψηλό στεγαστικό κόστος.

Πιο αναλυτικά, τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμο χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμο το όριο ανεβαίνει από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, σε 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Το κόστος εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ και το μέτρο δίνει πρόσβαση σε επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, με το σύνολο να φθάνει περίπου το 1 εκατομμύριο.

Όπως τονίστηκε κατά την συνέντευξη Τύπου, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να μην επιστρέψει ένα κομμάτι του πλεονάσματος και για το πιο ευαίσθητο κοινωνικά μέτωπο αυτής της περιόδου, δηλαδή τη στέγη.