Επιστροφή τριών ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές εκτός μεγάλων πόλεων

Τρεις μήνες ενοικίου θα επιστραφούν το 2026 σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, το μέτρο της επιστροφής του διπλού ενοικίου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026 θα έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι 50.000 δικαιούχοι θα λάβουν ένα επιπλέον ενοίκιο έως το τέλος Μαρτίου και δύο ενοίκια τον Νοέμβριο, μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Το ποσό επιστροφής φτάνει έως 800 ευρώ (και έως 800 ευρώ επιπλέον για φοιτητική κατοικία), με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να ξεπερνά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους. Η διαφορά είναι ότι για αυτούς τους 50.000 δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Οι συγκεκριμένοι δημόσιοι λειτουργοί – εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί, μαζί με τους εν στόλους ( αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, θα λαμβάνουν από το 2026 και μια ακόμη ενίσχυση. Εφόσον εργάζονται σε νησιά και ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (περιοχές δηλαδή που έχουν ένα κόστος μετάβασης) θα λαμβάνουν ανάλογα με τον τόπο εργασίας τους – άλλο επίδομα στη Μύκονο άλλο στο Σουφλί – μηνιαία ενίσχυση έως 250€.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και ο στόχος του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είναι οι καταβολές να αρχίσουν πριν το καλοκαίρι.

Για τη διευκόλυνση των δημόσιων λειτουργών, επίσης μέσα στο 2026 θα αρχίσει η υλοποίηση ενός ακόμη προγράμματος που θα αφορά την αναβάθμιση/επιδιόρθωση κτιρίων που ανήκουν σε δήμους και περιφέρειες, με σκοπό να διατεθούν για τη στέγαση τους. Τα ενοίκια θα είναι «λελογισμένα» κι έτσι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα είναι όμηροι ιδιοκτητών ακινήτων που και τους χρεώνουν «ένα νεφρό» και τους διώχνουν τον Μάιο για να διαθέσουν τα ακίνητα τους στους τουρίστες.

Η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω ΕΣΠΑ ένα κονδύλι 150 εκατ. ευρώ. Ήδη ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έχει στείλε επιστολές στους περιφερειάρχες ώστε σε συνεργασία με τους δημάρχους να βρουν και να υποδείξουν κτίρια, κατάλληλα για τους σκοπούς του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το στάδιο των μελετών θα έχει τελειώσει μέσα στο 2026, θα έχουν ολοκληρωθεί οι δημοπρατήσεις ώστε μέσα στο 2027 να είναι έτοιμα τα πρώτα κτίρια ώστε να υποδεχθούν τους νέους τους ενοίκους. Επίσης για την ενίσχυση της περιφέρειας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής προχωρά σε ολικό λίφτινγκ του προγράμματος μετεγκατάστασης.

Το πρόγραμμα προέβλεπε στην αρχική του μορφή, ενίσχυση 10.000 ευρώ στα νοικοκυριά που θα αποφάσιζαν να μετεγκατασταθούν στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Ομολογουμένως όμως, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά καθώς από τις 650 αιτήσεις που έγιναν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ( π.χ. φορολογική δήλωση τα τελευταία 3 χρόνια, εργασία ή συμμετοχή σε προγράμματα ΔΥΠΑ κτλ) πληρούσαν μόλις 2.

Έτσι το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 6 ακόμη νομούς:

Δράμα

Πέλλα

Σέρρες

Κιλκίς

Φλώρινα

Καστοριά



Επιπλέον, στο πρόγραμμα πλέον θα μπορούν να συμμετέχουν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κι εφόσον επιλέγουν μετάθεση σε αυτούς τους νομούς να μπορούν να ενισχύονται. Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στις περιοχές αυτές και θέλουν να παραμείνουν.