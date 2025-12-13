Επιθεώρηση Εργασίας: Έλεγχοι ρεκόρ και ψηφιακά εργαλεία ενόψει Χριστουγέννων

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων βρίσκεται η Επιθεώρηση Εργασίας ενόψει της εορταστικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα παρεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και επιλύοντας εργατικές διαφορές, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος, ενώ η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κλιμάκια της Επιθεώρησης συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα σε τομείς με αυξημένη παραβατικότητα, σε επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί παραβατικές στο παρελθόν, καθώς και σε εποχικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία.

Εφόσον εργαζόμενοι ή σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, με βάση τον τόπο εργασίας, συντάσσεται σχετική μηνυτήρια αναφορά, η οποία διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Παράλληλα, η αναφορά αποστέλλεται και στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αναφέρονται με ακρίβεια τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργοδότη, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.

Στόχος των ελέγχων είναι η ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Χαράλαμπος Βούρτσης, στόχος παραμένει τόσο η αύξηση του αριθμού των ελέγχων όσο και η ποιοτική αναβάθμισή τους, μέσω πιο στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εντοπισμό της παραβατικότητας. Όπως σημείωσε, η Επιθεώρηση αξιοποιεί την εμπειρία των στελεχών της και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Στελέχη της Επιθεώρησης επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ενισχύεται σημαντικά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όπως η ανάλυση δεδομένων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η διασύνδεση των συστημάτων, ακόμη και κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ο σχεδιασμός των ελεγκτικών δράσεων βάσει αξιολόγησης κινδύνου συμβάλλουν στη στοχευμένη παρέμβαση και σε πιο ουσιαστική εποπτεία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι πρόσφατες προσλήψεις προσωπικού, καθώς και το σύστημα Business Intelligence, το οποίο βοηθά στον εντοπισμό παραβάσεων που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και άλλες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως διευκρινίζεται, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων δεν αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών που τηρούν τη νομιμότητα.

Οι έλεγχοι στο 11μηνο του 2025

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 75.120 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 16.049 κυρώσεις και το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 48.645.842 ευρώ.

Όπως εκτιμούν στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, αναμένεται νέο ετήσιο ρεκόρ ελέγχων, καθώς, με βάση τον τρέχοντα ρυθμό και την εορταστική περίοδο, ο συνολικός αριθμός εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 80.000.

Ειδικότερα, στο 11μηνο του 2025, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων πραγματοποίησε 42.499 ελέγχους και επέβαλε 11.498 κυρώσεις. Η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας διενήργησε 26.567 ελέγχους, επιβάλλοντας 3.634 κυρώσεις, ενώ οι Ειδικοί Επιθεωρητές πραγματοποίησαν 6.054 ελέγχους και επέβαλαν 917 κυρώσεις.