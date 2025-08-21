Έρχεται νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης με αιχμή νέους, γυναίκες και μεγάλης ηλικίας ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Ένα νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης, απασχόλησης αλλά και συμβουλευτικής με αιχμή τους πολύ νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία, τις γυναίκες αλλά και τους μεγάλης ηλικίας ανέργους σχεδιάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026.

Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του newsit.gr από αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας (τα οποία έχουν γνώση του πακέτου των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το φετινό βήμα της ΔΕΘ), συμπληρώνοντας πως αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα αποτελούν τους τρεις βασικούς «στόχους» της πολιτικής στήριξης της απασχόλησης για όλη την επόμενη περίοδο, καθώς ολοκληρώνεται από του χρόνου ο κύκλος των προγραμμάτων κατάρτισης (1 δισ. ευρώ για 500.000 εργαζομένους και ανέργους) που έτρεξε την τελευταία 4ετία με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από εκεί και πέρα, η ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αντλήσει πόρους τόσο από το ΕΣΠΑ, όσο και από εθνικούς – κρατικούς πόρους, ενώ εκκρεμεί αν και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτήσει η Κομισιόν το στόχο τον οποίο έχει ήδη θέσει για τη στήριξη των δεξιοτήτων την επόμενη 10ετία.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τελικό ύψος των διαθεσίμων πόρων της ΔΥΠΑ για την μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, βασικός άξονας της κυβέρνησης οι στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι οι οριζόντιες.

Eπισης, δεν θα υπάρξει επανάληψη (ως προς το περιεχόμενο τους) των προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία έτρεξαν την περασμένη 4ετία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο γενικός προσανατολισμός να φεύγει από τα πεδία των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν θα πρέπει να αποκλείεται να υπάρξουν εξαιρέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ανέργων, σε σχέση με τον υφιστάμενο κανόνα αποκλεισμού κάποιου από πρόγραμμα κατάρτισης αν έχει συμμετάσχει την περασμένη 2ετία.

Εξάλλου, στο τραπέζι ενδέχεται να πέσει και το ενδεχόμενο μίας στενότερης σύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης (πέραν από τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ) σε διάφορες δεξιότητες με την πρακτική άσκηση – απασχόληση σε επιχειρήσεις με επιδότηση από το κράτος, προκειμένου να ξεπεραστεί η υφιστάμενη διάσπαση μεταξύ της διαδικασίας κατάρτισης (μέσω διαφόρων παρόχων) και της έμπρακτης εφαρμογής – απασχόλησης.

Σε αυτή την περίπτωση θα επανεξεταζόταν ο ρόλος και άρα ο «τρόπος ύπαρξης» των παρόχων κατάρτισης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Τέλος, στο πεδίο της κατάρτισης αναμένεται να μπουν δυναμικά και οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, κλπ.) μέσω του νέου φορέα τον οποίο συνέστησαν και θα διαχειρίζονται οι ίδιοι τις σχετικές συνεισπραττόμενες εισφορές συνολικού ετησίου ύψους πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Ανοιχτό παραμένει πως ακριβώς θα τρέξει αυτή η κατάρτιση (σ.σ. με τα «αυτοδιαχειριζόμενα» κονδύλια του φορέα των κοινωνικών εταίρων), δηλαδή αν θα γίνει μέσω vouchers σε υφιστάμενα ΚΕΚ, κλπ. ή όχι.