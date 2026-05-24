Εβδομάδα – φωτιά η τελευταία του Μαΐου για ΦΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, αγρότες και προγράμματα στέγης

Στενό χρονοδιάγραμμα για επιχειρήσεις, αγρότες και δικαιούχους προγραμμάτων ανοίγει στο τέλος Μαΐου, καθώς από αύριο Δευτέρα (25.5.2026) έως την επόμενη Κυριακή (31.05.2026) συγκεντρώνονται προθεσμίες που αλλά συνδέονται με αλλαγές καθεστώτος στον ΦΠΑ, δανειακές συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και προγράμματα κατοικίας και ενεργειακής αναβάθμισης.

Σε ένα θέμα που έχει σηκώσει πολλή «συζήτηση» τις τελευταίες ημέρες, η 29.5.2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη επιχειρηματικών δανειακών συμβάσεων στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η προθεσμία έχει ιδιαίτερη σημασία για επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικά σχέδια σε φάση αξιολόγησης, ωρίμανσης ή συμβασιοποίησης, καθώς η συγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Όσα σχέδια δεν φτάσουν εγκαίρως σε στάδιο υπογραφής μπαίνουν σε πιο δύσκολη ζώνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παρακολουθεί ήδη με ανησυχία την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων της βασικής τραπεζικής δράσης.

Την ίδια ημέρα λήγει και η ειδική προθεσμία για αγρότες που αλλάζουν φορολογικό καθεστώς. Πρόκειται για μεταβατική υποχρέωση όσων μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 2026, λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ. Έως τις 29.5.2026 μπορούν να τακτοποιήσουν τις δηλωτικές τους εκκρεμότητες χωρίς κυρώσεις, εφόσον είχαν υποβάλει δήλωση μεταβολών έως τις 30.4.2026.

Για τους συγκεκριμένους αγρότες, η προθεσμία καλύπτει δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης, δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 ή για το πρώτο τρίμηνο, καθώς και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η πρακτική σημασία είναι ότι η ΑΑΔΕ δίνει ένα μεταβατικό περιθώριο σε φορολογουμένους που περνούν σε αυξημένες υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικό τρόπο παρακολούθησης και υποβολής δηλώσεων.

Στις 29.5.2026 υπάρχει ακόμη προθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών σε φακέλους μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το άρθρο 5Α αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επιλέγουν εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης, ενώ το άρθρο 5Β αφορά συνταξιούχους του εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα. Είναι πιο περιορισμένη υποχρέωση, αλλά έχει σημασία για φακέλους που πρέπει να κλείσουν εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Η στέγη στο επίκεντρο στην εκπνοή της άνοιξης

Το δεύτερο μεγάλο σύνολο προθεσμιών λήγει την τελευταία ημέρα της άνοιξης, στις 31.5.2026. Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η ημερομηνία αυτή έχει τεθεί ως καταληκτική για την υπαγωγή, ενώ η σύναψη σύμβασης δανεισμού τελικού αποδέκτη έχει μεταφερθεί έως τις 31.8.2026. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος Μαΐου λειτουργεί ως όριο για την ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ η υπογραφή του δανείου ακολουθεί σε επόμενο στάδιο.

Στην ίδια ημερομηνία βρίσκεται και το όριο υπαγωγής για το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το οποίο αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης κατοικιών. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής είναι η 31.5.2026, ενώ η υπογραφή της δανειακής σύμβασης προβλέπεται έως τις 31.8.2026. Για τους ενδιαφερόμενους, το κρίσιμο σημείο είναι ότι άλλο είναι το στάδιο της ένταξης και άλλο η τελική δανειακή σύμβαση.

Στις 31.5.2026 λήγει επίσης η προθεσμία ολοκλήρωσης για δύο επιχειρηματικές ενεργειακές δράσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρώτη είναι το «Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» και η δεύτερη το πρόγραμμα «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green».

Στο τέλος του μήνα παραμένουν και οι κλασικές μηνιαίες υποχρεώσεις, όπως περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, υποβολές στην Εργάνη, διαδικασίες e-ΕΦΚΑ και λοιπές φορολογικές δηλώσεις.