Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2024 – 2025: Ανοίγει σήμερα και για τρεις ημέρες η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Από σήμερα Τρίτη (16.9.2025) έως και την Παρασκευή (19.9.2025), επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025, για όσους ενδιαφερόμενους – δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30.6.2025 – 31.7.2025), όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

Φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι γονείς των φοιτητών μπορούν επίσης να υποβάλουν την αίτηση.

Τα ποσά ανά περιοχή