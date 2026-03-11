Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1 – Οι νέοι κωδικοί

Το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων έρχεται φέτος με νέους κωδικούς που φέρνουν μειώσεις φόρου και χαμηλότερα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα. Περίπου 9 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατ. κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη στο σύστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Στη νέα δήλωση αποτυπώνονται οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ εισάγονται ειδικές προβλέψεις για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά τα οποία έχουν δικό τους εισόδημα και μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Οι βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε1

Το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης εμπλουτίζεται με νέους ή τροποποιημένους κωδικούς.

Ειδικότερα: