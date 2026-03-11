Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1 – Οι νέοι κωδικοί

Το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων έρχεται φέτος με νέους κωδικούς που φέρνουν μειώσεις φόρου και χαμηλότερα τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους.
Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα. Περίπου 9 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατ. κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη στο σύστημα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.
Στη νέα δήλωση αποτυπώνονται οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ εισάγονται ειδικές προβλέψεις για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Την ίδια στιγμή, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά τα οποία έχουν δικό τους εισόδημα και μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.
Οι βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε1
Το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης εμπλουτίζεται με νέους ή τροποποιημένους κωδικούς.
Ειδικότερα:
- Οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια
- Προστέθηκε ο νέος κωδικός 079, μέσω του οποίου καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον αποκτούν δικό τους εισόδημα
- Τροποποιούνται οι στήλες στους κωδικούς 419-420 που αφορούν ενοίκια ακινήτων εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Πλέον ζητούνται επιπλέον στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα και ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.