Fuel Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία έως την Πέμπτη – Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Στην τελευταία εβδομάδα μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα (27.04.2026), οι αιτήσεις για το Fuel Pass, καθώς η πλατφόρμα παραμένει ανοικτή για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ, μόνο έως και την Πέμπτη (30.4.2026).

Το νέο Fuel Pass καλύπτει την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026 και αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα, μαζί και ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το εισοδηματικό όριο έχει οριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Το ποσά δεν είναι ίδιο για όλους. Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ όταν ο δικαιούχος επιλέγει ψηφιακή κάρτα και τα 40 ευρώ όταν ζητά πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για νησιωτικές περιοχές, το ποσό αυξάνεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ με ΙΒΑΝ στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στις νησιωτικές περιοχές ανέρχεται σε 35 ευρώ ή 30 ευρώ αντίστοιχα.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το φετινό Fuel Pass από τα προηγούμενα είναι ότι η ψηφιακή κάρτα δεν χρησιμοποιείται μόνο στα πρατήρια καυσίμων. Μπορεί να αξιοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και για ταξί, ενώ δεν επιτρέπεται ανάληψη του ποσού σε μετρητά. Το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τις 31.07.2026.

Η αίτηση χρειάζεται προσοχή, γιατί κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα και κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο πρόσωπο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Δικαίωμα υπάρχει όταν ο αιτών έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή προσωπική χρηματοδοτική μίσθωση. Αν πρόκειται για εταιρικό leasing, δεν αρκεί να χρησιμοποιεί κάποιος το όχημα, καθώς το συμβόλαιο πρέπει να είναι στα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κατάσταση της αίτησης. Αν εμφανίζεται ακόμη ως «επεξεργασία από δικαιούχο», δεν έχει υποβληθεί οριστικά. Επίσης, αίτηση που έχει εγκριθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Για όσους δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία, η υποβολή μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ έως την ίδια προθεσμία.