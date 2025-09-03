Η Κύπρος υποφέρει από μπλακ αουτ, αλλά θέτει νέα εμπόδια στο καλώδιο με Ελλάδα

Ζήτημα εθνικών προτεραιοτήτων και συντονισμού μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας προκύπτει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου υπουργού οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, σχετικά με το καλώδιο Great Sea Interconnector.

Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Αθήνα “βάζει το χέρι στη φωτιά” για το έργο με το καλώδιο Great Sea Interconnector, προετοιμαζόμενη να έρθει σε αντιπαράθεση με τους Τούρκους, η Λευκωσία εκφράζει αμφιβολίες για τη σκοπιμότητά του.

Το θέμα προφανώς δεν είναι τόσο η καταβολή των δαπανών ύψους 25 εκατ. ευρώ για φέτος, αλλά τα όσα δήλωσε ο κ. Κεραυνός περί μη βιωσιμότητας της όλης επένδυσης. Η Λευκωσία επικαλείται πλέον μελέτες που υποτίθεται ότι το αποδεικνύουν, αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί ώστε να αξιολογηθούν.

Επίσης, η κυπριακή πλευρά στάθηκε και στην τοποθέτηση της ιταλικής ρυθμιστικής αρχής, που ζήτησε πρόσφατα να επανεξεταστεί η αντίστοιχη νέα ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Συγκρίνει, δηλαδή, δύο έργα εντελώς άσχετα μεταξύ τους.

Έτσι, σε πρώτη φάση προκύπτει το ερώτημα τι θέλει εν τέλει η κυπριακή κυβέρνηση και αν είναι διατεθειμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Γνωρίζει κάτι που αγνοούμε όλοι εμείς; Προσπαθεί να βγάλει από τη μύγα ξύγκι;

Τα παραπάνω προκαλούν εντύπωση ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο φετινό καλοκαίρι η Κύπρος είχε ταυτόχρονα μπλακ αουτ λόγω έλλειψης ηλεκτρισμού και υψηλές περικοπές παραγωγής. Μιλάμε δηλαδή για ένα “μπάχαλο” στον ενεργειακό σχεδιασμό, ως αποτέλεσμα πολυετών αμφιταλαντεύσεων ανάμεσα σε διάφορα μεγάλα έργα και λύσεις, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί κανένα τους.