Χρηστικά

Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο στη Θεσσαλονίκη με 100 επιχειρήσεις και περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και κλάδων της οικονομίας
Ημέρες Καριέρας, που διοργάνωσε η ΔΥΠΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωσης περιμένουν τους επισκέπτες στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στις «Ημέρες Καριέρας» θα συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας και καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και κλάδων της οικονομίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ζήτηση.

Επειδή υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές συνεντεύξεις εργασίας επί τόπου, συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος.

Η αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις, τις ειδικότητες και τις επιχειρήσεις, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Περισσότερα σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: www.dypa.gov.gr/memme.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Θεοδωρικάκος: Παράταση για τις γενικές συνελεύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με νομοθετική ρύθμιση
Το αίτημα των φορέων της φαρμακοβιομηχανίας βασίζεται στην αδυναμία οριστικοποίησης των οικονομικών καταστάσεων εντός των καθορισμένων προθεσμιών επειδή καθυστέρησαν τα σημειώματα για τις επιστροφές στα νοσοκομειακά φάρμακα του 2024
Τάκης Θεοδωρικάκος
Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες – Ενισχυμένα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία
Οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024
Calculator and money 1
Newsit logo
Newsit logo