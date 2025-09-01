Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη για τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος – Τα περιθώρια για μειώσεις

Σε μια περίοδο ομαλότητας όσον αφορά το ενεργειακό κόστος και τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος εκτιμά ότι έχουμε μπει η κυβέρνηση.

Η αποκλιμάκωση των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, το κύμα LNG που έχει αρχίσει να έρχεται από τις ΗΠΑ, η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και η εξομάλυνση των προβλημάτων που χώριζαν τη ΝΑ Ευρώπη από την υπόλοιπη ήπειρο έχουν δημιουργήσει μια αισιοδοξία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η εικόνα αποτυπώνεται στις τιμές χονδρικής που το φετινό καλοκαίρι υποχώρησαν σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο πρωθυπουργός θέλει πλέον να δει τις μειώσεις να περνάνε στους τελικούς καταναλωτές, ώστε να δώσει τέλος στο μεγάλο κεφάλαιο του ενεργειακού κόστους που προκάλεσε πολιτικό “πονοκέφαλο” από το 2022, όταν και εκδηλώθηκε η ενεργειακή κρίση.

Έτσι, στο εξής η έμφαση του ΥΠΕΝ και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη περνάει στο πεδίο της λιανικής, όπου εκτιμούν πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης υπέρ των καταναλωτών. Μέσα από αυτό το πρίσμα ερμηνεύεται η κυριακάτικη τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο τις εταιρείες προμήθειας και μάλιστα μια ημέρα προτού ανακοινωθούν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για το Σεπτέμβριο.

Ερώτημα αποτελεί, πάντως, με ποια μορφή θα εκδηλωθεί η αντίδραση του Κ. Μητσοτάκη αν οι προμηθευτές δεν μετακυλίσουν την πτώση της χονδρικής στη λιανική. Τα πιθανά σενάρια είναι μπόλικα και ενδεχομένως να γίνουν πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες από σήμερα, αναλόγως και των τιμών που θα ανακοινώσουν οι εταιρείες στο μεταξύ.

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα στο έργο ανεξάρτητων αρχών όπως η Αρχή Ανταγωνισμού και η ΡΑΑΕΥ, που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς. Εντούτοις, μπορεί να ασκήσει πίεση ώστε να γίνουν στο εξής περισσότερες έρευνες, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη. Στόχος τους θα ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει υπερκοστολόγηση στα διάφορα τιμολόγια.

Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αρμόδια υπουργεία ορίζουν τον πρόεδρο της ΡΑΑΕΥ και αυτή την περίοδο βαίνει στο τέλος της η θητεία του νυν προέδρου Αθ. Δαγούμα. Το ΥΠΕΝ θα μπορούσε, αν ήθελε, να τοποθετήσει στη θέση ένα πρόσωπο που θα ακολουθούσε μια πιο επιθετική ρυθμιστική κατεύθυνση απέναντι στους προμηθευτές του ρεύματος.

Μια άλλη επιλογή για την κυβέρνηση είναι το γνωστό πλαφόν, αν και ο ακριβής τρόπος εφαρμογής του θέλει προσοχή και εμπεριέχει κινδύνους υπερρύθμισης.

Τέλος, ερώτημα είναι το κατά πόσο η κυβέρνηση ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το ποσοτικό στοιχείο των λογαριασμών ρεύματος ή και για το ποιοτικό στοιχείο. Μιλάμε, δηλαδή, για τα είδη, τους όρους και τον τρόπο που προωθούνται τα διάφορα τιμολόγια. Να σημειώσουμε ότι προ μερικών μηνών η ΡΑΑΕΥ είχε ανακοινώσει αυστηρούς κανόνες για να προστατεύσει τους καταναλωτές απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές.

Από την πλευρά τους, οι προμηθευτές απαντούν ότι η διαμόρφωση των τιμολογίων λιανικής δεν είναι απλή συνάρτηση της πορείας της χονδρικής τον τελευταίο μήνα. Υπεισέρχονται αρκετοί παράγοντες, καθώς η κάθε εταιρεία κάνει τους υπολογισμούς της σε βάθος χρόνου και με βάση το βαθμό αντασφάλισης που διαθέτει.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι άνοιξε πλέον ένα νέο μέτωπο. Οι ανακοινώσεις των τιμολογίων Σεπτεμβρίου σήμερα και αύριο θα δείξουν ποια θα είναι η συνέχεια.