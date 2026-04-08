Κινούμαι Ηλεκτρικά: Επιπλέον 6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό, παράταση αιτήσεων έως 30.09.2026

Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα
Αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038).

Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού του Κινούμαι Ηλεκτρικά έχει ως εξής:

«Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

