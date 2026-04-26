Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Έπεσε» η πλατφόρμα την τελευταία ημέρα των αιτήσεων

Τελευταία μέρα σήμερα η Κυριακή (26.4.2026) για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα ΑΦΜ.

Ωστόσο, λόγω αυτού του γεγονότος και της μεγάλης ζήτησης, η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού υπολειτουργεί και εμφανίζει «χαμηλές ταχύτητες» κάνοντας τους χρήστες να προσπαθούν ξανά και ξανά.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026 – 2027. Έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και φέτος θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά -με διάρκεια 13 μηνών- στις 18 Μαΐου 2026, με στόχο την κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.4.2026 έως τις 10.5.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos