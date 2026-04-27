Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Προς νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων μετά τα τεχνικά προβλήματα

Νέα παράταση αναμένεται να δοθεί εντός της ημέρας για την υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα από τα πολύτιμα 300.000 voucher του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026 – 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σημειώνεται πως η ΔΥΠΑ είχε ήδη δώσει παράταση μίας ημέρας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού καθώς η μεγάλη ζήτηση συνοδεύτηκε από τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων. Έτσι, οι υπόχρεοι, χάρη στην προθεσμία που είχε δοθεί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις και σήμερα Δευτέρα, 27 Απριλίου μέχρι τις 23:59, που η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ μιλώντας στο ραδιόφωνο ErtNews σε λίγη ώρα αναμένεται νέα σύσκεψη στη ΔΥΠΑ ώστε να δοθεί εκ νέου παράταση για την υποβολή αιτήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί αν θα δοθεί μονοήμερη ή διήμερη παράταση.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των voucher για το πρόγραμμα είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως:

16.000 ευρώ για άγαμους

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι -πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων- έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025 – 2026.

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos