Ξεκινά η έκδοση ψηφιακών τιμολογίων – Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Φορολογικά κίνητρα θα έχουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα εισέλθουν στην «εποχή» της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε διάστημα δύο μηνών από την επίσημη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έχει τεθεί σε ισχύ η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις συναλλαγές B2G (Business to Government), δηλαδή τις δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Με το νέο σύστημα, η τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένων παρόχων καθίσταται πλέον υποχρεωτική και συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθούν και οι αποφάσεις για τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Το νέο σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά από τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον από 200.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια για τις μικρότερες. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς καθιστά αδύνατη την έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Όσον αφορά στα βήματα που οδηγούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προβλέπεται η αποστολή από την πλευρά των επιχειρήσεων, των στοιχείων των συναλλαγών τους σε έναν από τους 27 πιστοποιημένους παρόχους οι οποίοι θα εκδίδουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το παραστατικό θα αποστέλλεται τόσο στον εκδότη όσο και στον παραλήπτη, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο και στην πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.

Έτσι η φορολογική διοίκηση θα έχει άμεση εικόνα για τον συνολικό όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Όσοι υιοθετήσουν το νέο σύστημα, θα κερδίσουν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις και κίνητρα, τα οποία αφορούν κυρίως στις δαπάνες για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Πιο συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100% και

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά 100% το έτος πραγματοποίησής της.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα παρέχει άμεση και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στην πλατφόρμα myDATA, επιτρέποντας τον ταχύτερο εντοπισμό περιπτώσεων μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Παράλληλα, θα συμβάλει στην καταπολέμηση κυκλικών μορφών απάτης, ενισχύοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Επιπλέον, θα μειώσει τα σφάλματα στην αποστολή δεδομένων, περιορίζοντας το διοικητικό βάρος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την ΑΑΔΕ. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευκολότερη προετοιμασία των «προκάτ» δηλώσεων ΦΠΑ, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.