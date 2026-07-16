ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Έως 22 Ιουλίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

Παράταση πήρε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ χτες το βράδυ (15.7.2026), η προθεσμία του προγράμματος χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, που έληγε χτες Πέμπτη, παίρνει παράταση έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς taxisnet ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος για πολίτες».

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή σε μονογονείς πατέρες τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lae-miteres@opeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://opeka.gov.gr/