Λέσβος: Επέκταση μέτρων στήριξης για κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τυροκόμοι του νησιού, οι οποίοι πλήττονται από τους περιορισμούς στη διακίνηση και παραγωγή
Αιγοπρόβατα / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την επέκταση των μέτρων αναστολής υποχρεώσεων που αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθώς και της απαλλαγής από δημοτικά τέλη, για εκτροφές που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στους φόρους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις στήριξης για τη Λέσβο ενισχύονται μετά τα κρούσματα της νόσου, με το Υπουργείο να προωθεί πρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τυροκόμοι του νησιού, οι οποίοι πλήττονται από τους περιορισμούς στη διακίνηση και παραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ευρύ πακέτο στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με οικονομικές ενισχύσεις τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για τη μεταποίηση, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις τυροκομίας.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες άμεσης αποζημίωσης για τα θανατωμένα ζώα, καθώς και ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, κατά το πρότυπο που εφαρμόστηκε για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών για το σύνολο των εκτροφών που βρίσκονται εντός ζωνών περιορισμού, καθώς και η προώθηση ειδικής αποζημίωσης για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν διατίθεται εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων .

Επιπλέον, έχει ήδη ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αποστολή κτηνιάτρων στο νησί, ενώ παράλληλα προωθείται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας, σχέδιο για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών, με στόχο τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς .

