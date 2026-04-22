Οφειλέτες: Ξεμπλοκάρει η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού – Ποιους αφορά το νέο μέτρο

Επί τάπητος έθεσε σήμερα (22.4.2026) το υπουργείο Οικονομικών ένα νέο πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας για οφειλέτες που έχουν δει τον τραπεζικό λογαριασμό τους να παραμένει δεσμευμένος, ακόμη και αφού έχουν αρχίσει να πληρώνουν.

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με βασική προϋπόθεση την αποπληρωμή τουλάχιστον του 25% της οφειλής και, παράλληλα, τη ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπολοίπων χρεών των οφειλετών προς τη φορολογική διοίκηση.

Η λογική του μέτρου είναι να δοθεί μία πραγματική ανάσα σε όσους συμμορφώνονται και πληρώνουν, αλλά εξακολουθούν να έχουν στην πράξη μπλοκαρισμένη την πρόσβαση στον λογαριασμό τους.

Η άρση, προφανώς, δεν θα είναι αυτόματη για όλους, αλλά θα συνδέεται με συγκεκριμένη συμπεριφορά πληρωμών και με καθαρή εικόνα για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Με άλλα λόγια, όπως αναφέρθηκε και στην σχετική συνέντευξη Τύπου, το υπουργείο επιχειρεί να συνδέσει τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα με την έμπρακτη συνέπεια και την διατήρηση της κουλτούρας πληρωμών του οφειλέτη.