Ολοένα και καθαρότερη η παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παρά τις χαμένες πράσινες γιγαβατώρες

Μεγάλη πρόοδο έχει πραγματοποιήσει η χώρα μας όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και λιγότερο ρυπογόνου ενεργειακού μείγματος. Αυτό άλλωστε δείχνουν δείχνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία και η σχετική ανάλυση του Green Tank για την ελληνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η ένταση άνθρακα του κλάδου ήταν στα 934 γρ. CO2/KWh το έτος 2013 και το Νοέμβριο του 2025 υποχώρησε στα 250 γρ. Πρόκειται για τον δείκτη που μετράει το πόσο CO2 εκλύεται για κάθε κιλοβατώρα κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως είναι φυσικό, τη μέγιστη συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κάνει οι ΑΠΕ, των οποίων οι εγκαταστάσεις συνεχίζονται αμείωτες. Ενδεικτικά, εντός του 2025 η Ελλάδα εκτιμάται ότι πρόσθεσε 2,5 – 3 GW νέων φωτοβολταϊκών.

Η επίδραση των πράσινων μονάδων στους ρύπους ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι το 7% της παραγωγής τους κατέληξε στον κάδο των αχρήστων, καθώς δεν μπορούσε να την απορροφήσει το δίκτυο λόγω ανεπαρκούς ζήτησης.

Σε περίπτωση που αυτές οι χαμένες 1.863 γιγαβατώρες αξιοποιούνταν, τότε το Green Tank υπολογίζει ότι η ένταση άνθρακα θα έπεφτε ακόμα χαμηλότερα, στα 236 γραμμάρια CO2.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι ακριβώς αντίστροφη πορεία διαγράφει όλα τα τελευταία χρόνια η παραγωγή με λιγνίτη.

Οι εκπομπές από τις λιγνιτικές μονάδες στους έντεκα μήνες του 2025 ήταν 3.14 εκατ. τόνοι και οι χαμηλότερες της δεκαετίας, ωστόσο ο λιγνίτης ήταν υπεύθυνος για το 22.4% των συνολικών εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2024 οι εκπομπές λιγνίτη μειώθηκαν κατά 14.3%.

Πάντως, ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής συνολικά «ξέφυγε» πέρυσι από τον προϋπολογισμό άνθρακα που θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Συγκεκριμένα, η υπέρβαση ήταν της τάξης των 3,87 εκατ. τόνων CO2. Ενόψει του στόχου του 2030, η απόσυρση των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων και η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην απαραίτητη μείωση.