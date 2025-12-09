Χρηστικά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι αγρότες των οποίων οι δηλώσεις δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο ελέγχου στο Μέτρο 23

Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων έγινε με βάση τα στοιχεία του εντύπου Ε9 των αγροτών, προκειμένου να συγκριθούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο Ε9 με εκείνες που καταχωρίστηκαν στις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2024
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι αγρότες των οποίων οι δηλώσεις στο Μέτρο 23 δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων θα πληρωθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως διευκρινίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων έγινε με βάση τα στοιχεία του εντύπου Ε9 των αγροτών, προκειμένου να συγκριθούν οι εκτάσεις που δηλώνονται στο Ε9 με εκείνες που καταχωρίστηκαν στις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2024.

Με βάση τη διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – είτε ιδιοκτητών είτε ενοικιαστών – όταν διαπιστώθηκε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και στην καταχωρημένη έκταση στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι δεν συνδέονται με τους ελέγχους που αφορούν τους κωδικούς ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ των ακινήτων και δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτούς.

