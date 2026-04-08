Παπαθανάσης: Έργα ανάπλασης άνω των 4,6 εκατ. ευρώ στον δήμο Κοζάνης

Το έργο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Κοζάνης εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση βασικών σημείων της Κοζάνης, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των δημόσιων χώρων, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.

Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ξεπερνά τα 4,6 εκατ. ευρώ και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ασφαλή χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:

Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, της πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. ‘Ανω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.

Ανάπλαση οδικού τμήματος της νοτιοδυτικής εισόδου κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.

Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης.

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας.

Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης, και

Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων δήμου Κοζάνης.

Δικαιούχος ορίστηκε ο δήμος Κοζάνης.