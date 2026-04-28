Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Καστοριά με χρηματοδότηση ύψους 700 χιλ. ευρώ

Με χρηματοδότηση ύψους 701.612 χιλ. ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025, ξεκινά η δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή Λάγουρα του δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Νίκος Παπαθανάσης, η κατασκευή στη Καστοριά με σύστημα ιχνηλάτησης και αποθήκευση ενέργειας, αποσκοπεί στην κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής, μιας σημαντικής υποδομής για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος με αυξημένες και συνεχείς ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια.

Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται η μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού θα είναι 199,50KW, ενώ το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας θα αποτελείται από 2 μπαταρίες λιθίου υψηλής τάσης HVS (High Voltage Storage) χωρητικότητας 2,56kWh η καθεμία. Δικαιούχος της πράξης ορίστηκε ο δήμος Άργους Ορεστικού.

