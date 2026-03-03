Χρηστικά

Παπαθανάσης: Το διατηρητέο πρώην εργοστάσιο Porcelana στη Νέα Μάκρη γίνεται Πολιτιστικό Κέντρο, έργο 10 εκατ. ευρώ

Προβλέπεται αποκατάσταση και διατήρηση των μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» εντάχθηκε η αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου, όπου στεγαζόταν το πρώην εργοστάσιο Porcelana, στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, στο πλαίσιο της μετατροπής του ακινήτου σε πολυθεματικό Πολιτιστικό Κέντρο, με την πράξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 10 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προβλέπεται, η πλήρης αποκατάσταση, διατήρηση και προβολή των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου, συνολικής επιφανείας 3.975 τ.μ. και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε. Εύδημος.

