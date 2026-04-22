Παράταση της επιδότησης στο diesel και τον Μάιο για να μπει «φρένο» στο κόστος καυσίμων

Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και για τον Μάιο ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) η κυβέρνηση, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος καυσίμων για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η παρέμβαση στην αντλία συνεχίζεται για έναν ακόμη μήνα με επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση από το ακριβό diesel, με κόστος 55 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό, στοιχείο που δείχνει ότι το μέτρο παραμένει ακριβό αλλά κρίσιμο για την αγορά, καθώς η σημασία του δεν περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες οδηγούς αλλά περνά συνολικά στις τιμές και στο κόστος λειτουργίας πολλών κλάδων.

Δικαιούχοι παραμένουν όλοι οι κάτοχοι οχημάτων diesel και αυτό γιατί το diesel επηρεάζει αλυσιδωτά από τις μετακινήσεις μέχρι την εφοδιαστική και από την αγροτική παραγωγή μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις.