Πλατφόρμα e-diadoxi: Πώς θα εντοπίζονται και θα δηλώνονται οι κληρονομιές που ανήκουν στο Δημόσιο

Όλες οι πληροφορίες για τις σχολάζουσες κληρονομιές, δηλαδή περιουσίες χωρίς κληρονόμους που δυνητικά ανήκουν στο Δημόσιο, από εδώ και μπρος θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, στη νέα πλατφόρμα «e-diadoxi».

Η πλατφόρμα, η οποία αποτελεί κεντρική πρόβλεψη νέου νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών, θα ελέγχει ψηφιακά Ληξιαρχεία, Μητρώο Πολιτών, Μητρώο Διαθηκών, Πρωτοδικεία, το Κτηματολόγιο, τα μητρώα ακινήτων (ΕΜΑ, ΜΙΔΑ), τα συστήματα της ΑΑΔΕ αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα τραπεζών και λοιπών χρηματοοικονομικών οργανισμών, ώστε να χαρτογραφείται το ενεργητικό και το παθητικό κάθε κληρονομιάς.

Όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαθήκη ή ότι έχει ματαιωθεί, και ότι δεν υπάρχουν ή έχουν αποποιηθεί και οι κληρονόμοι μέχρι και την πέμπτη τάξη, συντάσσεται εισήγηση και εκδίδεται πράξη διαπίστωσης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, η οποία αναρτάται στην «e-diadoxi» για έναν μήνα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο διάστημα αυτό μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις ή πρόσθετα στοιχεία, πριν οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση στο Δημόσιο και περάσει η κληρονομιά σε εκκαθάριση.