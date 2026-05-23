PosoKanei: Η νέα εκδοχή του e-katanalotis στη μάχη κατά της ακρίβειας

Το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να φέρει τη νέα εκδοχή του e-katanalotis , μέσα από την πλατφόρμα «PosoKanei», προκειμένου να μπορέσει να συνδράμει στη μάχη με την ακρίβεια, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές.

Η πλατφόρμα «PosoKanei» από το υπουργείο Ανάπτυξης που θα διαδεχθεί το σημερινό «e-katanalotis» και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα πιο σύγχρονο σύστημα σύγκρισης τιμών για τα σούπερ μάρκετ, ώστε να καταπολεμήσει την ακρίβεια.

Έχει σχεδιαστεί για να μην αρκείται σε μια απλή καταγραφή προϊόντων και τιμοκαταλόγων και να προσφέρει δυναμική ενημέρωση της αγοράς, με στοιχεία που θα ανανεώνονται ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την Circana Hellas Α.Ε. Έρευνα Αγοράς για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τη νέα πλατφόρμα. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφοράς λήγει στις 26 Μαΐου.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διαβίβαση λίστας με τα μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα της αγοράς, με τα top 10.000 SKUs (Stock Keeping Units) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η εταιρεία διαθέτει βάσεις δεδομένων με κωδικούς επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 9.300 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 11.532 ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης για το 2026.

Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για την οποία ενεργοποιείται παράλληλα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.