Προς ανασχεδιασμό το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ρεύματος από το ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ στρέφεται σε νέο σχεδιασμό για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, το λεγόμενο ΚΟΤ που αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές. Με σχετική απόφαση του υπουργείου απευθύνεται πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προχωρήσει ο ανασχεδιασμός του.

Όπως αναφέρεται σχετικά στο κείμενο, από το 2018 που έγινε η τελευταία αναθεώρηση του ΚΟΤ ως προς τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων, τα όρια κατανάλωσης ρεύματος, και τις παρεχόμενες εκπτώσεις, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον με τη μεσολάβηση της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος λοιπόν του Έργου είναι ο ανασχεδιασμός του ΚΟΤ, έτσι ώστε να παρέχει ουσιαστική βοήθεια στα ευάλωτα νοικοκυριά, διευκολύνοντας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι που θέτει το ΥΠΕΝ είναι οι εξής:

ένα σετ κριτηρίων βάση των οποίων, με τρόπο εύκολο και διαφανή, θα προσδιορίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ.

Να προσδιοριστούν τα εύλογα επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και πως αυτά διαφοροποιούνται σε μηνιαία βάση, με βάση διάφορα κριτήρια (αριθμός μελών, γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιούμενα συστήματα θέρμανσης, κλπ.), για τα οποία το ΚΟΤ θα παρέχει εκπτώσεις.

Εκτίμηση του συνολικού κόστους του μέτρου.

Μελέτη τεχνικών ζητημάτων, όπως η αυτοματοποιημένη και σύγχρονη λήψη πληροφορίας από λειτουργούσες κυβερνητικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε σχέση με την έως τώρα αποκλειστική λήψη της πληροφορίας από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση του δυνάμει δικαιούχου.

Η όλη διαδικασία θα προχωρήσει σε τέσσερα βήματα. Πρώτα θα γίνει ανάλυση της εξέλιξης των οικονομικών, εισοδηματικών και περιουσιακών δεδομένων των νοικοκυριών την περίοδο 2018-2023.

Έπειτα, θα ακολουθήσει η ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2018-2023 και ο εντοπισμός των παραμέτρων που διαφοροποιούν την κατανάλωση τους στα νοικοκυριά.

Στη συνέχεια θα γίνει προσδιορισμός των σχεδιαστικών παραμέτρων του σχήματος του ΚΟΤ και εκτίμηση κόστους του μηχανισμού. Τέλος, θα διαμορφωθεί η πρόταση για την εφαρμογή του αναθεωρημένου σχήματος του ΚΟΤ.