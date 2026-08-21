Προς παράταση η επιδότηση στην αντλία – «Πέταξαν» πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ μετά το άλμα του Brent στα 94 δολάρια

Μετά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται την Παρασκευή (21.8.2026) στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νέα παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- στο ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) στην αντλία.

Ως γνωστόν η τρέχουσα πρωτοβουλία έχει ημερομηνία λήξης στις 31 Αυγούστου και δεδομένου ότι το περιβάλλον στην διεθνή αγορά δεν εμπνέει αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μελετάται παράταση, με διατήρηση της επιδότησης του ντίζελ και τον Σεπτέμβριο.

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Τις οριστικές αποφάσεις αναμένεται να λάβει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα με στόχο να ανακουφιστούν οι πολίτες που θα επιστρέψουν από τις θερινές διακοπές έχοντας να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις ενόψει φθινοπώρου.

Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η μέση τιμή πανελλαδικά, τόσο της αμόλυβδης 95 οκτανίων όσο και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει άλμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και υπό τις τρέχουσες συνθήκες στην διεθνή αγορά, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει και με το Brent στα 94 δολάρια, δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται σε 2,012 ευρώ το λίτρο έχοντας αυξηθεί κατά 1,6 λεπτά μέσα σε μια ημέρα, με την αμόλυβδη την ίδια ώρα να διαμορφώνεται στα 2,011 ευρώ το λίτρο.

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Σημειώνεται ότι η επιδότηση στο ντίζελ και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων χρηματοδοτούνται από το «μαξιλάρι» των περίπου 200-230 εκατ. ευρώ που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, έχοντας λάβει υπόψη σενάρια για αύξηση της τιμής του Brent, με μια άτυπη εκτίμηση να αναφέρει τιμή στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τελειώνει και η έκπτωση από τα διυλιστήρια

Εντωμεταξύ, τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, Helleniq Energy και Motor Oil, που στηρίζει σήμερα τις τιμές με έκπτωση 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση η πρωτοβουλία περιορίζει την αύξηση των τιμών από το ράλι του πετρελαίου, με όφελος στο ντίζελ της τάξης των 15 λεπτών αθροιστικά.

Αν και η κρατική επιδότηση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, δεν είναι γνωστό εάν θα συνεχιστεί και η έκπτωση από τα διυλιστήρια μετά τον Αύγουστο. Οπότε αναμένονται ζυμώσεις αυτή την εβδομάδα.