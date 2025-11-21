Προϋπολογισμός 2026: Οριζόντιες αυξήσεις για τους δημόσιους υπάλληλους και ειδικά μισθολόγια σε ένστολους

Το 2026 είναι η χρονιά που αυξάνει ο «λογαριασμός» για τους μισθούς στο Δημόσιο, καθώς πέρα από τη νέα φορολογική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα, στον προϋπολογισμό καταγράφεται ειδικό πακέτο παρεμβάσεων ύψους περίπου 620 εκατ. ευρώ μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Κεντρικό μέτρο της έκθεσης του προϋπολογισμού είναι η οριζόντια αύξηση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από τον Απρίλιο 2026, η οποία θα συνδεθεί με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και έχει εκτιμώμενο ετήσιο κόστος γύρω στα 358 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία ανεβάζει επιπλέον τη μισθολογική δαπάνη για τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πιο πριν έχουν ήδη τρέξει παρεμβάσεις όπως η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα στο Δημόσιο, η αύξηση του κινήτρου επίτευξης στόχων, η ενίσχυση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων και η καθιέρωση επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας 100 ευρώ τον μήνα.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός 2026 «κλειδώνει» ένα συμπληρωματικό μισθολογικό πακέτο για τον δημόσιο τομέα, το οποίο προστίθεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις της νέας κλίμακας και στη σχεδιαζόμενη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού προς τα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο 2027.