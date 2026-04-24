ΡΑΑΕΥ: Περισσότερη εποπτεία και έλεγχος στην αγορά ηλεκτρισμού στο εξής για να αποφευχθούν στρεβλώσεις

Έρευνα διενεργείται αυτό το διάστημα, όπως και διαρκείς έλεγχοι από τη ρυθμιστική αρχή
Έμφαση στους ελέγχους της αγοράς ενέργειας, ιδίως του ηλεκτρισμού, δίνει στο εξής η ανεξάρτητη αρχή ΡΑΑΕΥ ενόψει και της νέας θητείας του αντιπροέδρου και μελών της, που ενέκρινε χθες η Βουλή.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, επικεντρώθηκε στις στοχεύσεις για τα επόμενα έτη σε τομείς όπως είναι η αγορά ηλεκτρισμού και οι διεθνείς πρωτοβουλίες.

Μια πρώτη βασική προτεραιότητα είναι η καλύτερη και πληρέστερη εκπροσώπηση της ΡΑΑΕΥ διεθνώς, ώστε να αναδειχθούν τα συμφέροντα της χώρας μας και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΡΑΑΕΥ θεωρεί σημαντικό το επιτυχημένο προηγούμενο του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, όπου η ίδια έπαιξε συντονιστικό ρόλο ενώνοντας τις ρυθμιστικές αρχές της περιοχής, όπως και τους διαχειριστές.

Παράλληλα, η Αρχή θα δώσει έμφαση στην αποτελεσματική εποπτεία των αγορών, καθώς παρατηρείται έλλειμμα όπως παραδέχτηκε ο κ. Φούρλαρης. Έτσι, θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα στη νέα περίοδο.

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της Αρχής, «η αγορά χονδρικής ηλεκτρισμού είναι περίπλοκη, καθώς υπάρχει πλέον σύζευξη με τις ξένες αγορές, αλλά και νέα στοιχεία όπως είναι οι μπαταρίες και η απόκριση ζήτησης. Κατ’ επέκταση, χρειάζεται αποτελεσματική εποπτεία για να μην υπάρχουν προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης και στρεβλώσεις».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι θα επιβληθούν νέα πρόστιμα σε παραγωγούς και προμηθευτές, με βάση τη νομοθεσία, εφόσον διαπιστωθούν παρανομίες.

Παράλληλα, ο κ. Φούρλαρης ανέφερε ότι σήμερα διεξάγεται ήδη έρευνα για ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγοράς ηλεκτρισμού, από κοινού με την Αρχή Ανταγωνισμού. Όπως ανέλυσε, “έχει ενεργοποιηθεί ο κανονισμός REMIT της ΕΕ, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που προσφέρει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο”.

Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ δεν αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα πορίσματα, καθώς η έρευνα γίνεται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Πάντως, πρόσθεσε ότι γίνονται παράλληλα και αυτοτελείς έλεγχοι που αφορούν συγκεκριμένα την αγορά της Εξισορρόπησης για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις.

Περνώντας στη λιανική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΡΑΑΕΥ πρόκειται να εκδώσει σύντομα απόφαση με την οποία θα ενσωματώνονται τα δυναμικά και ευέλικτα τιμολόγια πλήρως στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, σκοπεύει να βελτιώσει το εργαλείο σύγκρισης τιμών που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της, όπως και το θεσμό του Ενεργειακού Μεσολαβητή που αναλαμβάνει εξωδικαστικά διαφορές ανάμεσα σε καταναλωτές και προμηθευτές.

