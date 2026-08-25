Ρυθμίσεις για χρέη σε Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers – Τα εργαλεία

Μεγάλη «μάχη» δίνουν εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τα χρέη προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τη ρύθμιση των οφειλών, ενώ από τον Σεπτέμβριο έρχονται αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού της ρύθμισης.

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια ΑΦΜ, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος. Οι οφειλές προς την Εφορία αγγίζουν τα 114 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΚΕΑΟ ανέρχονται περίπου στα 52,4 δισ. ευρώ.

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Παράλληλα, περίπου 80 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers.

Οι ρυθμίσεις για τα χρέη στην Εφορία

Για τις οφειλές προς την Εφορία παραμένει διαθέσιμη η πάγια ρύθμιση, η οποία προβλέπει εξόφληση σε έως 24 δόσεις.

Σε συγκεκριμένες έκτακτες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει έως τις 48. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, χρέη που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, κληρονομιές ή φορολογικούς ελέγχους.

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Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Εξωδικαστικός μηχανισμός με έως 420 δόσεις

Για όσους έχουν οφειλές σε περισσότερους από έναν φορείς, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συνολική ρύθμιση των χρεών.

Μέσω της διαδικασίας μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers.

Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν:

έως 240 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και servicers.

Βασική προϋπόθεση είναι το συνολικό ύψος των οφειλών να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

Ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και «κούρεμα» μέρους της οφειλής.

Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου

Σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό έρχεται από τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την περιουσιακή εικόνα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ρύθμισης.

Μέχρι σήμερα, για την αποτύπωση της οικονομικής εικόνας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνυπολογίζονται, πέρα από την κύρια κατοικία, και άλλα ακίνητα, όπως ένα εξοχικό.

Με τη νέα δυνατότητα, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει τη διατήρηση της κύριας κατοικίας του, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η μικρότερη αξία της περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να οδηγήσει σε περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερο «κούρεμα» της οφειλής.

Η προθεσμία για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ξεχωριστή προσοχή χρειάζεται από τα νοικοκυριά που δικαιούνται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι ήδη δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα εισοδηματικά δεδομένα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, καθώς και τα νέα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν είναι σήμερα δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η διαδικασία αφορά την κύρια κατοικία και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και αντίστοιχες εκπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προβλέπεται έκπτωση έως 7,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος η έκπτωση φτάνει τα 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες η έκπτωση μπορεί να φτάσει τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Όρια κατανάλωσης

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και στα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης.

Η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της έκπτωσης του ΚΟΤ. Αντίθετα, για τα νοικοκυριά που περιορίζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τα χρέη και η προθεσμία για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καθιστούν κρίσιμη την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες δυνατότητες και να μην χάσουν σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις.