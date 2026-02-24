Σε λειτουργία από σήμερα το υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Τρίτη (24.2.2026) το υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Φορέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ είναι εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες.

Συγκριμένα, μέσα στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:

Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως βασικού μοχλού εκσυγχρονισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής εργασίας μέσω εργοσήμου, με επίκεντρο τον πολίτη.