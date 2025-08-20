Σταθερά κάτω από τα 100 ευρώ η τιμή χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Αύγουστο

Η εξασθένηση των ανέμων τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσε τις τιμές χονδρικής για το ηλεκτρικό ρεύμα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Έτσι, από τις “ανοιξιάτικες” τιμές των 48-75 ευρώ που είδαμε κατά κύριο λόγο στη χονδρική κατά το πρώτο μισό του μήνα, πλέον ανέβηκαν κοντά στα 90 ευρώ. Πάντως, η απουσία των ανέμων συνοδεύτηκε από πτώση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι διατηρείται μια ισορροπία, που προς το παρόν δεν επιτρέπει στην τιμή να φτάσει τα 100 ευρώ, τα οποία παρεμπιπτόντως ήταν και η μέση τιμή τον Ιούλιο.

Έτσι, κατά τις πρώτες 19 ημέρες του Αυγούστου η χονδρική του ρεύματος βρίσκεται μεσοσταθμικά στα 72 ευρώ/MWh, που αν συγκριθούν με τα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ χαμηλότερα για την εποχή.

Παράλληλα, η ελάχιστη ωριαία τιμή της κάθε ημέρας ξεκόλλησε από το μηδενικό ή αρνητικό επίπεδο που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα και ανέβηκε ως τα 28 ευρώ. Η δε μέγιστη τιμή είναι σχετικά σταθερή με πριν.

Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τα ηνία έχει λάβει πλέον το φυσικό αέριο, που είναι η πρώτη πηγή αυτή την εβδομάδα, με τις ΑΠΕ δεύτερες. Κοντά στο 5% συνεισφέρουν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, ενώ οι εισαγωγές εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ χαμηλά με λιγότερο από 4%.

Στο σχηματισμό μιας τιμής χονδρικής κάτω από τα 100 ευρώ συμβάλλει και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου, που τον τελευταίο μήνα έχει πάρει την κατιούσα. Ενδεικτικά, το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς TTF εμπορεύεται κοντά στα 30 ευρώ από 35 ευρώ προηγουμένως.