Στήριξη στις οικογένειες με έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Μαζική παρέμβαση στήριξης του οικογενειακού εισοδήματος
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο 8 μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) η κυβέρνηση, με το ποσό του επιδόματος να διαμορφώνεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σύμφωνα με την εξειδίκευση από το ΥΠΟΙΚ, το επίδομα αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και αφορά συνολικά 3,3 εκατ. πολίτες, με κάλυψη που φθάνει στο 80% των οικογενειών.

Πρόκειται για μία οριζόντια παρέμβαση, που στοχεύει κατευθείαν στο οικογενειακό εισόδημα, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης, τροφίμων και καθημερινών αναγκών πιέζει περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά.

Σε αυτή την φάση της κρίσης, η κυβέρνηση επιλέγει μία καθαρή παροχή ανά παιδί, ώστε η ενίσχυση να είναι άμεσα μετρήσιμη από τις οικογένειες, αποτελώντας μία από τις πιο μαζικές παρεμβάσεις του πακέτου.

