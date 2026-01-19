Θεοδωρικάκος: «Φρένο» στις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας για την προστασία των νοικοκυριών

Για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Action24, τονίζοντας ότι «Είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών».

Συγκεκριμένα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ζητήθηκε από τις ασφαλιστικές να κινηθούν φέτος στα όρια του πληθωρισμού υγείας, όπως και πέρυσι, όταν οι αυξήσεις είχαν φτάσει το 7%. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε, παρεμβαίνουμε, και πιστεύω πως η αγορά έχει ήδη πάρει το μήνυμα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το κόστος ζωής, υπογράμμισε ότι η πιο σημαντική παράμετρος είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών. Επισήμανε ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από 18% σε 8%, κάτι που πρακτικά σημαίνει 500.000 επιπλέον μισθοί στα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου όλοι οι μισθοί ενισχύθηκαν μέσω μείωσης της φορολογίας κατά δύο μονάδες, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά, τονίζοντας ότι «είναι σωστό και δίκαιο να στηρίζουμε τον θεσμό της οικογένειας».

Ο υπουργός έκανε επίσης ειδική αναφορά στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με διοικήτρια την Δέσποινα Τσαγγάρη, ενώ αύριο θα οριστούν και οι τρεις υποδιοικητές. «Η Αρχή θα βοηθήσει στους ελέγχους και στη σωστή λειτουργία της αγοράς, ώστε να υπάρχουν κανόνες», σημείωσε. Τόνισε ότι η καλύτερη πολιτική για να στηρίξει κανείς τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση των μισθών.