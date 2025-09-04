Τι ζητούν οι επιχειρήσεις και βιομηχανίες της χώρας για το ενεργειακό κόστος ενόψει της ΔΕΘ

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο, η αβεβαιότητα στο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις της χώρας μας. Ενόψει της φετινής ΔΕΘ, τα επιμελητήρια και οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι έσπευσαν να εκφράσουν τη γνώμη και τα παράπονά τους σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης γενικότερα.

Όπως προκύπτει από την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που δημοσιεύτηκε λίγο πριν τη ΔΕΘ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους μια στις τρεις επιχειρήσεις εξακολουθεί να δηλώνει αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος. Εννιά στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν αύξηση του κόστους λειτουργίας τους, καθώς οι συνέπειες της ενεργειακής και της επίμονης πληθωριστικής κρίσης είναι ακόμη παρούσες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη μειώθηκαν οι φόροι, ενώ στην Ελλάδα η φορολογία διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.



Στην παρουσίαση της έκθεσης, η ΓΣΕΒΕΕ μίλησε και για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών ETS2, το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά τον τομέα των μεταφορών και της θέρμανσης από το 2027.

ΒΕΘ: Να αλλάξει το μοντέλο τιμολόγησης

Σε υπόμνημά του προς τον πρωθυπουργό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) αναφέρει ότι αρνητική επίδραση στην επιχειρηματικότητα ασκούν παράγοντες, όπως είναι οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι ελλείψεις και η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών, η επίμονη ακρίβεια που δοκιμάζει την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σε ό,τι αφορά το αυξημένο κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών κάθε επιχείρησης το ΒΕΘ προτείνει:

αλλαγή του μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μην αποζημιώνονται όλοι οι παραγωγοί βάσει του ακριβότερου προμηθευτή

πρακτική που δημιουργεί υπερκέρδη, ενίσχυση και αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση Σταθμών Μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας,

δημιουργία κινήτρων για την αύξηση του αριθμού των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και τα υπερκέρδη, που σήμερα δημιουργούνται – λόγω της ολιγοπωλιακής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας – να αποτελέσουν παρελθόν,

μείωση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, λόγω του υψηλού κόστους και των κινδύνων στον εφοδιασμό, με παράλληλη ενίσχυση άλλων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση.

ΕΒΙΚΕΝ: Σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά εξισορρόπησης

Την ύπαρξη συστημικών στρεβλώσεων στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα στην αγορά εξισορρόπησης επισημαίνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).



Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της προς τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), από τον Ιούλιο του 2024 παρατηρείται σημαντική αύξηση του συγκεκριμένου λογαριασμού που διατηρεί ο ΑΔΜΗΕ, με το σχετικό κόστος να έχει αυξηθεί κατά έως και 150% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό κόστος εξισορρόπησης για το 2025 εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Εν κατακλείδι, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι η σημερινή αρχιτεκτονική της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης είναι βαθιά ολιγοπωλιακή, λειτουργεί με περιορισμένο ανταγωνισμό και εμφανίζει σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας. Η ανάγκη μεταρρύθμισης, όπως υπογραμμίζεται, είναι επιτακτική, με στόχο την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και τη μείωση του κόστους για τους τελικούς καταναλωτές.

ΕΒΕΑ: Οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν 50% παραπάνω για το ρεύμα

Στους ακριβούς λογαριασμούς ρεύματος εστιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο κ. Θάνος Ματσόπουλος, μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, επεσήμανε τον Ιούλιο ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας λειτουργεί σαν “θηλιά στον λαιμό” των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες πληρώνουν 50% ακριβότερο ρεύμα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, η τιμή της ενέργειας στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερη από άλλες χώρες, όπως η Κίνα.

Το πρόβλημα εντείνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,5% των επιχειρήσεων, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, γεγονός που τις καθιστά μη ανταγωνιστικές.

Έτσι, προκύπτει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές που θα μειώσουν τις επιπτώσεις από το ενεργειακό κόστος. Η δημιουργία στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την απορρόφηση αυτών των επιβαρύνσεων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, υπογραμμίζει το ΕΒΕΑ.