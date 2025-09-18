Χαμηλό το ενδιαφέρον για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων

Περιορισμένη αναδείχθηκε η ανταπόκριση των ιδιωτών στο πρόγραμμα για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε έναν χρόνο κατατέθηκαν μόλις 5.260 αιτήσεις για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 6% των περίπου 90.000 δικαιούχων, σύμφωνα με το ertnews.

Η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από τις αρχικές εκτιμήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προσδοκούσε σε υψηλότερα έσοδα από τη διαδικασία.

Το χαμηλό ενδιαφέρον οδήγησε στην απόφαση να δοθεί νέα παράταση ενός έτους, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει αναζωογόνηση στις αιτήσεις, καθώς τα κίνητρα θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 5.260 αιτήσεις, μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό έχει προχωρήσει στο στάδιο της έγκρισης, με τις περισσότερες να αφορούν εκτάσεις στον Νομό Αττικής.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επρόκειτο να ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου και την 31η Οκτωβρίου του 2025 ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται οι εκτάσεις του δημοσίου.

Με την χθεσινή απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2026.

Η είσοδος των αιτούντων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (aeda.apps.gov.gr) γίνεται με την χρήση κωδικών Τaxisnet και δίνεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης εξαγοράς από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται παράβολο 300 ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς, είναι η άσκηση από τον ίδιο τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους, επί δημοσίου ακινήτου, αδιαλείπτως κατοχή: επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο, επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τα 5 τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.

Το τίμημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και κοινωνικά κριτήρια (για ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία). Επί του τιμήματος εξαγοράς προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν το ανώτατο μέχρι 80% ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Επίσης, εφαρμόζεται έκπτωση:

50% αν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου.

50% αν ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.

70% αν έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31-12-2022.

80% επί της αντικειμενικής αξίας για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος (ή του αρχικού δικαιοπαρόχου) ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.

Το τίμημα εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, ή τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ μηνιαίως.

Οι πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στις καταπατημένες εκτάσεις υποβάλουν αίτηση εξαγοράς η οποία συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: