Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Η κακοκαιρία «έσωσε» τα παλτά που έμειναν πέρυσι στις κρεμάστρες

Ανατροπή στην εικόνα της αγοράς ένδυσης φέρνουν φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις 2026, με τα χοντρά πανωφόρια να επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο λόγω της φετινής κακοκαιρίας.

Παλτά, μπουφάν και χοντρά πανωφόρια, που στις προηγούμενες χειμερινές εκπτώσεις είχαν μείνει σε μεγάλο βαθμό απούλητα λόγω του «καλού» χειμώνα που είχαμε, φέτος «ξεπουλούν», καθώς η κακοκαιρία και οι χαμηλές θερμοκρασίες επανέφεραν την πραγματική ανάγκη για χειμερινό ρουχισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στελέχη της αγοράς που μίλησαν στο Newsit.gr επισημαίνουν ότι η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, όταν ο ήπιος χειμώνας είχε λειτουργήσει ανασταλτικά για τις πωλήσεις βαριών ειδών ένδυσης.

Στις χειμερινές εκπτώσεις του 2025 σημειώθηκαν «κενά τζίρου» σε πολλές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών, όπως έδειξαν τα περυσινά στοιχεία για την πορεία των αγορών.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι καιρικές συνθήκες στη διαμόρφωση της ζήτησης στον κλάδο της ένδυσης. Ένας «κανονικός» χειμώνας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός όχι μόνο για τις πωλήσεις των εκπτώσεων, αλλά και για τη συνολική πορεία του λιανεμπορίου ένδυσης μέσα στο έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η εκπτωτική περίοδος ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Φεβρουαρίου. Δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές, πολλά εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και θα παραμείνουν και αύριο (25.1.2026), με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00.

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει άνοδος στην αγορά κατά την εκπτωτική περίοδο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, ενώ παρότρυνε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Σύμφωνα με πηγές, κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ φέτος.

Όσον αφορά το ύψος των εκπτώσεων, εκτίμησε ότι επειδή, κατά την εορταστική περίοδο, δεν κινήθηκε η αγορά στο επιθυμητό επίπεδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως και στο 70%.

Από τους εμπορικούς συλλόγους επισημαίνεται προς τα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή αναγραφή προγενέστερων τιμών, ενώ οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών τους συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους.

Σε ό,τι αφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί στην αγορά για την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών.