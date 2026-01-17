Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές είναι ανοικτά τα καταστήματα

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα τις ερχόμενες δύο Κυριακές στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, λόγω χειμερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν τις Κυριακές, 18 και 25 Ιανουαρίου, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για αγορές.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου και αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι εκπτώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για σύγκριση τιμών και επιλογές αγορών.

Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποιούν εντατικούς ελέγχους με στόχο τον εντοπισμό παραπλανητικών πρακτικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν περιπτώσεις «τεχνητών» εκπτώσεων, όπου προηγείται αύξηση τιμών πριν από την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται ως μειωμένες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, καθώς απαγορεύεται ρητά η πρακτική ανατιμήσεων που ακολουθούνται από δήθεν προσφορές ή εκπτώσεις. Οι έλεγχοι, σε μεγάλο βαθμό ψηφιακοί, θα εστιάσουν στην πραγματική εξέλιξη των τιμών πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, με σαφή αναφορά στη μονάδα μέτρησης. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη που είχε εφαρμοστεί τουλάχιστον για 30 ημέρες πριν από τη μείωση. Αν το προϊόν διατίθεται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη έκπτωση.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων σχετικά με τα ποσοστά έκπτωσης, τις τιμές ή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, προβλέπεται η επιβολή προστίμου έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το ανώτατο ποσοστό του προστίμου αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.